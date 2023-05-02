Бржезинский Берек Шмулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бржезинский
- Имя
- Берек
- Отчество
- Шмулев
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37887. БРЖЕЗИНСКІЙ, БЕРЕКЪ ШМУЛЕВЪ (онъ же Брезинскій). лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Новорадомска, 25 л.; — Петроков. О. С. (въ 5 р.), 114, 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., тюр. 8 м. Исп. 7 Апр. 905. | 902 61319 1655 У. | 98 60629 172 М. | 902 40673 1655 У. | 98 438 174 М.
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