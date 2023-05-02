Сова Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСова Андрей Григорьевич

Сова Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сова
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 326
Источник
Скан
Оригинальная запись
12059. Сова Андрей Григорьевич, 22 л., Черниговск. г., Борзинск. у. и в., д. Праги. Н. С. 9 уч. Приморск. г. Ст. 2 ч. 187, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26 июля 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.