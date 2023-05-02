Нестерова Киликия Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нестерова
- Имя
- Киликия
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17541. НЕСТЕРОВА, КИЛИКИЯ СЕМЕНОВНА, 51 г. Гр. Тотемск. у., Вожбальск. в., д. Шулевой; — Н. С. 3 уч. Тотемск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 сент. 920.
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