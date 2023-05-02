Зарников Денис Артамонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарников
- Имя
- Денис
- Отчество
- Артамонович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15146. ЗАРНИКОВ, ДЕНИС АРТАМОНОВИЧ, 28 л. Гр. Борисоглебска; — Р. Т. г. Тамбова. Грабеж, лиш. св. 2 г., с зач. 7½ м. пр. з. Исп. 20 июля 920.
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