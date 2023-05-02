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Жуков Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
27 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
15015. ЖУКОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Гр. Волоколамск. у., Яропольск. в., с. Ильинского; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 27 авг. 920. | 915 110824 169 М. | 915 3626 169 М. | 915 87339 169 М.

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