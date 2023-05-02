Жуков Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15015. ЖУКОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Гр. Волоколамск. у., Яропольск. в., с. Ильинского; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 27 авг. 920. | 915 110824 169 М. | 915 3626 169 М. | 915 87339 169 М.
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