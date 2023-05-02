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Хватов Алексей Власович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хватов
Имя
Алексей
Отчество
Власович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7819. ХВАТОВ, АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВИЧ, 28 л., Гр. Варнавинск. у., Лапшангск. в., д. Поспелихи,; Н. С. 1 уч. Варнавинск. у., Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 24 апр. 919.

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