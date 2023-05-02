Паим Ицек Шмулев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Паим
- Имя
- Ицек
- Отчество
- Шмулев
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28631. ПАИМЪ, ИЦЕКЪ ШМУЛЕВЪ. Мщ. г. Ченстохова, 23 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 38228, арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Нояб. 908, счит. ср. съ 20 Окт. 907. | 903 50692 1635 У. | 99 84291 169 М. | 902 89923 169 М.
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