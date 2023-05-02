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Ручинь Иван Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ручинь
Имя
Иван
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
35119. РУЧИНЬ, ИВАНЪ КАРЛОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Туккум. у., Алатъ-Ауцк. в., 32 л., рд. Шавельск. у., въ Векшнянск. в.; — Митав. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 1 ч. 1655, 2 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 3 м. Исп. 31 Марта 905. | 902 100859 172 М. | 901 23246 170¹ М.

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