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Седельников Виктор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седельников
Имя
Виктор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
11581. Седельников Виктор Иванович, 17 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Вощажниковск. в., д. Кедсково. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 14 янв. 926.

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