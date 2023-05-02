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Моцко Томаш Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моцко
Имя
Томаш
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4857. Моцко Томаш Степанович, 28 л. Гр. Вилькомирск. у., Вепровск. в., д. Саленник; —Н. С. 1 уч. г. Казани. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. от нак. освоб.

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