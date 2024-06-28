Гавриленко Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриленко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45932. ГАВРИЛЕНКО, ИВАНЪ СТЕПАновъ. К. Городнянск. у., Ярыловичск. в., п. Лавина, 60 л.; — 3. Н. 1 уч. Чернигов. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Іюня, счит. ср. съ 10 Мая 905.
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