Лихолет Алексей Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихолет Алексей Сергеев

Лихолет Алексей Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихолет
Имя
Алексей
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
19 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
33182. ЛИХОЛЕТЪ, АЛЕКСѢЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Харьков. у., в. и с. Ольшани, 25 л.; — Ташкентск. С. П., 3 п. 103 Уг. У., 133 и 152 У., по сов. съ приг. Ташкентск. О. С. отъ 29 Нояб. 904 г. осужд. за кражу и Туркестан. Военно-О. С. отъ 20 Іюня 903 г. коимъ приг. за убійство, каторж. раб. 8 л. и 15 дн. Исп. 19 Марта 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.