Астафьева Мария Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астафьева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129657. АСТАФЬЕВА, МАРІЯ ОСИПОВА. К. Вельск. у., Малодорск. в., д. Спасской, 47 л.; — У. Чл. О. С. по Вельск. у. 26 Авг. 909, 1 и 2 п. 1112 Акц. Ѵ., тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909.
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