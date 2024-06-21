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Астафьева Мария Осипова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Астафьева
Имя
Мария
Отчество
Осипова
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129657. АСТАФЬЕВА, МАРІЯ ОСИПОВА. К. Вельск. у., Малодорск. в., д. Спасской, 47 л.; — У. Чл. О. С. по Вельск. у. 26 Авг. 909, 1 и 2 п. 1112 Акц. Ѵ., тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909.

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