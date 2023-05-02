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Бойко Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130171. БОЙКО, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Кременчуг. у., в. и с. Глобина, 20 л.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Кременчуг. у. 25 Сент. 909, 1 и 6 п. 13 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 25 Сент. 909.

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