Джетываев Дюимен
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джетываев
- Имя
- Дюимен
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46476. ДЖЕТЫВАЕВЪ, ДЮИМЕНЪ. Под. с., жит. Чимкент. у., Чаянск. в., 27 л.; — Ново-Маргелан. О. С., 114, 134, 135 и 1653 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 18 Мая 905.
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