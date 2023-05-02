Шиманский-Городецкий Генрих Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиманский-Городецкий
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12075. ШИМАНСКИЙ-ГОРОДЕЦКИЙ, ГЕНРИХ АНТОНОВИЧ, 20 л. Гр. г. Варшавы; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 15 мая 920.
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