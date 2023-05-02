Георгиус Карл Эдуардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Георгиус
- Имя
- Карл
- Отчество
- Эдуардов
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101709. ГЕОРГІУСЪ, КАРЛЪ ЭДУАРдовъ, 17 л. К. Рижск. у., Бебсрск. в., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 16 Іюня 911, 133, 110, 152, 13 и 1642 У., по слож. съ нак. по приг. М. С. 7 уч. г. Риги отъ 9 Апр. 910 г. (31 и 38 М., арестъ 10 дн.), тюр. 1 г. 6 м. и 6 дн., съ зач. 8 м. и 22 дн. предв. заключ. Исп. 29 Іюля 911.
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