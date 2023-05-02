Рухайло Иов Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рухайло
- Имя
- Иов
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28322. РУХАЙЛО, ИОВ ЯКОВЛЕВИЧ, 51 г. Гр. г. Екатеринодара; — Н. С. 3 уч. г. Екатеринодара. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 31 окт. 920. | 916 48793 1655 У. | 901 37384 170 М. | 912 113891 1654 У. | 900 42072 169 М. | 909 70110 169 М. | 98 3341 169 М.
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