Бутаков Василий Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101142. БУТАКОВЪ, ВАСИЛІЙ МАТВѢевъ, 52 л. К. изъ сс. Тарск. у., Самохваловск. в., д. Лутовой, рд. Курмышск. у., въ д. Егоркинѣ; — Тамбов. О. С., 2 Марта 911, 152¹ и 931¹ У., арест. отд. 4½ г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 23 Іюля 911. | 28 Мая 96 г. Симбир. О. С., за кражу и покуш. на кражу, арест. отд. 1 г.
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