Максимов Яков Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48523. МАКСИМОВЪ, ЯКОВЪ ТИМОФЕЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 37 л., рд. въ г. Ригѣ; — Тобольск. О. С. (въ 6 р.), 114, 4 п. 134, 135, 9, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 905. | 902 88795 1655 У. | 95 12267 1464 У. | 99 98755 1655 У. | 93 36440 169 М. | 96 48394 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.