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Ильин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
3326. Ильин Иван Петрович, 39 л., Уральск. обл., Челябинск. окр. Н. С. 20 р. Челябинск. окр. Ст. ст. 180 п. «в», 188 222, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 11/ІХ—26.

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