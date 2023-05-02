Ваверис София Викентьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ваверис
- Имя
- София
- Отчество
- Викентьевна
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13664. ВАВЕРИС, СОФИЯ ВИКЕНТЬЕВНА, 36 л. Гр. Виленск. г.; — Н. С. 8 уч. Новгородск. у. Спекул., лиш. св. 6 м. Исп. 27 мая 920. | 915 75000 169 М. | 912 108239 169 М.
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