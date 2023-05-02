Майоров Семен Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майоров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16923. МАЙОРОВ, СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 37 л. Гр. Скопинск. у., Вослебск. в., д. Лопатина; — Н. С. Хамовническ. р. 4 отд. г. Москвы. Выгонка самог., пр. р. 3 г. и штр. Исп. 19 нояб. 920.
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