Полит Кляра Якубова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полит
- Имя
- Кляра
- Отчество
- Якубова
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86289. ПОЛИТЪ, КЛЯРА (КАРОЛИНА) Якубова, 31 г. Лиш. ос пр. изъ к. г. Кѣльцы, рд. Пинчов. у., пос. Скальбмержъ, въ гм. Тополя; — Кѣлецк. О. С., 30 Марта 911, 152 и 2 п. 1 ч. 1635 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Февр. 911 г. (150, 152, 285 и 286 У., тюр. 2 м., съ зач. 2 м. предв. заключ.), тюр. 2½ г. Исп. 6 Іюня 911. | 908 63882 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 148901. | 906 38526 169 М. | 905 56885 169 М.
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