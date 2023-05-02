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Грибанов Степан Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грибанов
Имя
Степан
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1832. Грибанов Степан Семенович, 24 л., Алтайск. г., Рубцовск. у., 2 Карповки. В. Т. 19 Приморск. стр. корп. Ст. ст. 16, 180 п. «д», лиш. св. 1 г. 2м. П. в. з. с. 23/ХІ—26.

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