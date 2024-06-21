Тинькова Анна Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тинькова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139938. ТИНЬКОВА, АННА НИКОЛАЕВА. К. Валуйск. у., Казацк. в., с. Пристѣнъ, 20 л.; — З. Н. 2 уч. Валуйск. у. 15 Сент. 909, 6 п. 13, 169, и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909.
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