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Тинькова Анна Николаева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тинькова
Имя
Анна
Отчество
Николаева
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139938. ТИНЬКОВА, АННА НИКОЛАЕВА. К. Валуйск. у., Казацк. в., с. Пристѣнъ, 20 л.; — З. Н. 2 уч. Валуйск. у. 15 Сент. 909, 6 п. 13, 169, и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909.

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