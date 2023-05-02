Куликов Модест Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куликов
- Имя
- Модест
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25690. КУЛИКОВ, МОДЕСТ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Пажинск. в.; — Н. С. 2 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. ½ г, с зач. 3 м. и 2 д. пр. з. Исп. 19 окт. 920.
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