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Куликов Модест Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Модест
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25690. КУЛИКОВ, МОДЕСТ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Пажинск. в.; — Н. С. 2 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. ½ г, с зач. 3 м. и 2 д. пр. з. Исп. 19 окт. 920.

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