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Алекперов Кагерман-Гаджи-Самед-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алекперов
Имя
Кагерман-Гаджи-Самед-Оглы
Дата исполнения приговора
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Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129373. АЛЕКПЕРОВЪ, КАГЕРМАНЪ-Гаджи-Самедъ-Оглы. Справку о семъ лицѣ, напеч. въ Вѣд. 909 г. подъ № 98031, счит. недѣйств.

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