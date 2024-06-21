Тараторин Григорий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тараторин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88410. ТАРАТОРИНЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕКсѣевъ, 38 л. К. Бѣжецк. у., Теблешск. в., д. Дубровъ; — Кашинск. О. С., 8 Марта 911, 152, 152¹, 2 иЗ ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Марта 911 г. (2 ч. 73 У., арестъ 1 м.), арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 909 45356 170 М.
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