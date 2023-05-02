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Хапаева Евдокия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хапаева
Имя
Евдокия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
10934. ХАПАЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 36 л., Нижегородск. г., б. Княгининск. у., Яковловск. в. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 140д, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІХ—26.

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