Цветков Илья Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99778. ЦВѢТКОВЪ, ИЛЬЯ СИДОРОВЪ, 21 г. К. Крапивен. у., Ясенковск. в., д. Ясныхъ-Полянъ, рд. въ г. Тулѣ; — Тульск. О. С., 9 Февр. 911, 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Крапивен. у. отъ 22 Янв. 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), арест. отд. 3½ г. Исп. 5 Іюля 911.
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