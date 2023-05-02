Юшков Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юшков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30740. ЮШКОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Пудожск. у., Коловск. в., д. Росляково; — С. 23 б-на В. Вохр. Кража, лиш. св. 6 м. Осужд. 10 февр. 920.
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