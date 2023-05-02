Юшков Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Петр Васильевич

Юшков Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юшков
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
30740. ЮШКОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Пудожск. у., Коловск. в., д. Росляково; — С. 23 б-на В. Вохр. Кража, лиш. св. 6 м. Осужд. 10 февр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close