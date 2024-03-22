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— Егор Фетотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Егор
Отчество
Фетотов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140478. ФЕТОТОВЪ, ЕГОРЪ (безъ фам.). К. Боровичск. у., Хоромск. в., д. Плоскова, 52 л.; — Г. С. г. Боровичъ 10 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Окт. 909. | 908 12395 169 М.

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