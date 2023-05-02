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Онишина Анна Андриановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Онишина
Имя
Анна
Отчество
Андриановна
Дата исполнения приговора
28 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
17801. ОНИШИНА, АННА АНДРИАНОВНА, 29 л. Гр. Осташковск. у., Кравотынск. в., д. Заплавье; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Мародерство, лиш. св. 1 г. Исп. 28 июня 920.

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