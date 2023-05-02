Симонов Григорий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симонов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 603
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16941. Симоновъ, Григорій (Гриша) Степановъ, Под. с., жит. г. Эривани, 25 л.; — Эриванск. О. С. , 134, 133, 148 и 1 п. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. г. Эривани отъ. 28 Мая 908 г. (169 М.— тюр. 3 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Нояб. 908. | 904 45363 169 М. Эриванск. О. С., за покуш. на убійство, арест. отд. 1 г.
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