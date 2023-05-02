Цехович Криштоф Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цехович
- Имя
- Криштоф
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46537. ЦѢХОВИЧЪ, КРИШТОФЪ АЛЕксандровъ (онъ же Цивинскій). К. Августовск. у., гм. Кольница, д. Нетта, 20 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Польни; — М. С 1 уч. г. Сувалокъ, 16, 169, 2, 5 и 8 п. 170 М., пор. 10 м. Исп. 18 Апр. 907. | 904 75976 169 М.
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