Мухамет-Гарипов Мухаметь-Зариф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухамет-Гарипов
- Имя
- Мухаметь-Зариф
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43307. МУХАМЕТЪ-ГАРИПОВЪ, МУХАметь-Зарифъ. Башк. Шадрин. у., в. и д. Кызынбая, 24 л.; — Екатеринбург. О. С., 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Февр. 907. | 902 15416 169 М.
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