Микш Людвиг Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Микш
- Имя
- Людвиг
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33669. МИКШЪ, ЛЮДВИГЪ КАРЛОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 26 л.; — Виленск. О. С. (въ 10 р.), 134, 135, 148, 152 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 22 Февр. 905. | 900 99393 1655 У. | 94 41550 1655 У. | 99 20760 1655 У. | 93 51625 1655 У. | 97 11877 1655 У. | 92 73789 169 М. | 96 18712 1655 У. | 92 57673 169 М. | 95 20176 1655 У.
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