Арбузов Фаддей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арбузов
- Имя
- Фаддей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12865. АРБУЗОВ, ФАДДЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 38 л. Гр. Новозыбковск. у., Филипповск. в., д. Посезлыни; — Н. С. 1 уч. Кумурск. у. Укрыват. краден., лиш. св. 7 м. условно.
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