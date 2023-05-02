Сальберг Юрий Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сальберг
- Имя
- Юрий
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 591
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16610. САЛЬБЕРГЪ, ЮРІЙ ЮРЬЕВЪ. К. Гапсальск. у., Мартенск. в., 38 л.; — СПБ. С. П., 169, 2 и 8 п. 170, 1 и 2 п. 1701 М., 149, 152 и 16541 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. №№ 60475 и 18185, арест. отд. 2 г. Исп. 3 Окт. 908, счит. ср. съ 10 Окт. 907. | 904 17597 172 М. | 902 35106 1701 М.
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