Органовский Владимир Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Органовский
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43731. ОРГАНОВСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ СЕРгѣевъ. Цех. г. Мксквы, 27 л., рд. въ с. Ундалѣ, Владимірск. у.; — Москов. С. П., 19, 53, 54, 57, 2 и 3 п. 129 Уг. У. крѣп. 1 г. и 3 м., съ зач. предв. закл. съ 10 Янв. по 11 Мая 906 г. Исп. 27 Марта 907.
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