Всеволодов Андрей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Всеволодов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45900. ВСЕВОЛОДОВЪ, АНДРЕЙ ЯКОВлевъ. Мщ. Новгородской сл. г. Москвы, 18 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Таганск. уч., 169 и 5 п. 170 М., тюр., отд. для несовершеннол., 3 м. Исп. 21 Мая 905.
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