Всеволодов Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВсеволодов Андрей Яковлев

Всеволодов Андрей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Всеволодов
Имя
Андрей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45900. ВСЕВОЛОДОВЪ, АНДРЕЙ ЯКОВлевъ. Мщ. Новгородской сл. г. Москвы, 18 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Таганск. уч., 169 и 5 п. 170 М., тюр., отд. для несовершеннол., 3 м. Исп. 21 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close