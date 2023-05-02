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Югова Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Югова
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
05 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
13805. Югова Анна Михайловна, 20 л., Пермск. окр., Воскресенск. в. и с. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5 авг. 926.

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