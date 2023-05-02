Томингас Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томингас
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36087. ТОМИНГАСЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рсвельск. у., в. Егелехтъ, 25 л.; — Ревельск. О. С. (въ 5 р.), 133, 3 ч. 309, 2 ч. 1633, 1657, 2 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 8 л. и 6 м., засч. время съ 3 Окт. 903 г. по 15 Марта 904 г. Исп. 20 Нояб., счит. ср. съ 26 Авг. 904. | 902 17977 1635 У. | 96 20777 1642 У. | 97 14049 172 М.
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