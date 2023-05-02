Рудык Василий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудык
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52390. РУДЫКЪ, ВАСИЛІЙ НИКИТИНЪ |С. Балтск. у., Даниловск, в., с. Сабатиновки, 20 Л.; — К. -Подольск. О. С., 134, 133, 139, 149, 152, 1452, 2 и 4 п. 1453 и 1 ч. 1647 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 20 Мая 907.
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