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Осокин Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осокин
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
15 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
3079. ОСОКИН, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Щегловск. у., Зарубинск. в., д. Сосновки;— Н. С. 3 уч. Щегловск. у. Кража, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 15 марта 922.

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