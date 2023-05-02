Михайленко Тарас Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайленко
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5507. МИХАЙЛЕНКО, ТАРАС ИГНАТЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Ейск. отд., ст. Ясенской;—Н. С. 2 уч. Ейск. отд. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 31 мая 921.
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