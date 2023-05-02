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Михайленко Тарас Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайленко
Имя
Тарас
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
31 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
5507. МИХАЙЛЕНКО, ТАРАС ИГНАТЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Ейск. отд., ст. Ясенской;—Н. С. 2 уч. Ейск. отд. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 31 мая 921.

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