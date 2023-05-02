Терехов Аким Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терехов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88481. ТЕРЕХОВЪ, АКИМЪ ДМИТРІЕВЪ, 32 л. К. Козельск. у., Волосо-Дубинск. в., д. Бѣлокаменной; — Орлов. О. С., 31 Янв. 911, 13 и 1654¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 2 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 138887. | 905 50936 2 ч. 1655 У. | 84 87191 1655 У. | 900 109154 1654 У. | 83 66104 169 М. | 98 19054 170 М. | 81 40497 169 М. | 91 146856 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.