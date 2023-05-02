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Земсков Александр Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Земсков
Имя
Александр
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
46890. ЗЕМСКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЛАВрентьевъ. К. Шуйск. у., Авдотьинск. в., д. Песочнова, 17 л.; — 3. Н. 3 уч. Шуйск. у., 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 17 Іюня 905.

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