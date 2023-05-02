Боровский Войцех Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боровский
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130263. БОРОВСКІЙ, ВОЙЦѢХЪ АНТОНОВЪ. К. Новоминск. у., гм. Отвоцкъ, д. Піотровице, 24 л.; — Варшав. О. С. 7 Дек. 908, 134, 135, 149 и 1480 У., тюр. 3 м. Исп. 4 Сент. 909.
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