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Боровский Войцех Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровский
Имя
Войцех
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130263. БОРОВСКІЙ, ВОЙЦѢХЪ АНТОНОВЪ. К. Новоминск. у., гм. Отвоцкъ, д. Піотровице, 24 л.; — Варшав. О. С. 7 Дек. 908, 134, 135, 149 и 1480 У., тюр. 3 м. Исп. 4 Сент. 909.

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